Dragnea, despre legea privind alegerile prezidenţiale:Trebuie creată posibilitatea preşedintelui să se implice în campania cui doreşte "Despre campania electorala in scoli, explicatia pe care am primit-o a fost ca exista deja in legea Educatiei interdictia de a se face politica in scoli. Dar, pentru a nu mai exista niciun dubiu, trebuie sa trecem si in legea electorala ca nu se pot face nici macar actiuni electorale in scoli, pentru ca nu in scoala trebuie facuta campania", a sustinut liderul social-democratilor.



De asemenea, referitor la prevederea care nu i-ar permite presedintelui in functie sa se implice in campania partidului care il sustine, Dragnea a spus ca trebuie sa iesim din aceasta ipocrizie si trebuie…

Sursa articol si foto: rtv.net

