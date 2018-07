Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- Camera Deputaților va vota proiectul de lege ce stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor/lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, ora 16.00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca cel mai mare risc pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.

- Legea offshore, care ar crea cadrul tehnic si financiar pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, continua sa fie taraganata si pe ultima suta de metri a acestei sesiuni parlamentare, desi acest lucru ar aduce amanari ale unor investitii importante in Romania.

- Investițiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera pana in 2040 venituri cumulate la bugetul de stat de peste 26 miliarde USD și vor aduce un plus de 40 miliarde USD PIB-ului Romaniei, se arata intr-un raport Deloitte, realizat la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore…

- In doar trei ani statul roman si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente, iar economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta, este de parere senatorul PNL Florin Citu. Potrivit acestuia, dacă nu s-ar împrumuta lunar, economia României ar intra în colaps. …

- El arata ca in ultimii trei ani statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente. "Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.…