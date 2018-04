Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, marti, ca legea defaimarii nu este o prioritate in acest moment, dar a subliniat ca nu renunta la acest principiu, in contextul in care exista functionari publici "care rostogolesc minciuni despre tara lor". „Nu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, marti, ca legea defaimarii nu este o prioritate in acest moment, dar a subliniat ca nu renunta la acest principiu, in contextul in...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți, la Palatul Parlamentului, ca legea defaimarii este intr-un stadiu incipient, nefiind o prioritate in acest moment.„Este intr-un stadiu incipient. Nu este acum o prioritate aceasta lege. Uitați-va ce se intampla peste tot, nu numai in Europa, vorbesc…

- Invitat la o emisiune TV, Liviu Dragnea a vorbit despre o viitoare lege care sa sanctioneze defaimarea statului. In mod previzibil, lumea s-a inflamat si a pus lucrurile in contextul cenzurii, cu care Romania are o lunga istorie in perioada comunist, dar in acela al luptei politice.

- Liviu Dragnea a scos de la naftalina Legea defaimarii, insa de aceasta data tinta proiectului s-a schimbat fata de varianta initiala. In 2018, presedintele PSD a anuntat practic o lege cu totul...

- Pe 10 septembrie 1899, Ion Luca Caragiale publica in „Universul” primul articol din „Notite critice”, in care descria „micile noastre mizerii”, criticand ceea ce observa in tara. Dupa mai bine de o suta de ani, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat intentia partidului de a promova un act normativ…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivita carora ar trebui o lege a defaimarii, ca "responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, iar interesul national si imaginea Romaniei sunt…

- Dragnea reinvie legea defaimarii. Presedintele Partidului Social Democrat sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va opri libera…