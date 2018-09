Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea este prezent, in aceasta seara, la Antena 3. Este primul interviu pe care il acorda Dragnea de la izbucnirea scandalului cu Gabriela Firea. Ramai pe adevarul.ro pentru a urmari livetext cele mai importante declaratii.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, referindu-se la situatia tensionata in partid reclamata de Gabriela Firea, ca a aflat despre acest lucru in cursul acestei saptamani si a calificat drept "prostii" acuzatiile acesteia conform

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii da replica Gabrielei Firea și arata ca tot ceea ce spune primarul Capitalei in spațiul public nu este adevarat. Dragnea a precizat ca in urma atacurilor va avea loc o discuție foarte serioasa in partid.”Eu am aflat-o la televizor in saptamana asta. Sigur,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii va da replica Gabrielei Firea in prima ieșire publica de la izbucnirea conflictului cu primarul Capitalei.Dragnea a ales sa faca primele precizari la Antena 3, post de televiziune caruia și Gabriela Firea i-a acordat un interviu despre nemulțumirile care…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat ca discutiilor despre nemultimirile din partid si fata de Liviu Dragnea reprezinta o tema falsa si ca discutia este de fapt despre refuzul lui Dragnea de a...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri o scrisoare "membrilor si simpatizantilor PSD" prin care sustine ca nu il critica pe Liviu Dragnea pentru a-i lua locul si nici pentru a-l da afara din partid, precizand ca aceste...

- Liviu Dragnea și motivele suspendarii lui Klaus Iohannis. Președintele PSD susține ca șeful statului a incalcat, in mod repetat, Constituția și legile țarii, ca atare suspendarea nu iese din discuție, cel puțin nu pana la toamna. In primul rand, Liviu Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis incita…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat decizia de a-l concedia pe șeful PSD online, George Harabagiu, asta dupa ce acesta a coordonat campania prin care s-a incercat inducerea ideii ca pe Arena Naționala a fost huiduita Halep și nu Gabriela Firea.Postarile au starnit de altfel un val puternic…