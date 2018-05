Șeful PSD a citicat pe Facebook, marți seara, Compania de Drumuri și Autostrazi, precizand ca oamenii l-au sesizat ca n-au putut plati prin SMS taxa de pod, la Fetești. Raspunzand unui internaut care l-a intrebat - ”Pai n-ai sunat-o pe 20-20 s-o intrebi?”, Liviu Dragnea a afirmat: ”I-am contactat pe cei responsabili și mi-au confirmat ca e o problema la unul din operatorii de telefonie mobila. Cat despre 20-20, aș vrea sa va explic ceva: la Bruxelles, cand se discuta despre 2020, in general se folosește expresia “twenty-twenty”. Doamna Prim-ministru, obișnuita cu aceasta expresie, in engleza,…