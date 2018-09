Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat ca reprezentanții OMV și Exxon Mobile i-au spus, la intalnirea de zilele trecute, ca vor vedea forma finala a legii offshore și apoi vor lua o decizie daca vor continua investițiile, liderul PSD spunand ca puterea nu renunța la forma actuala a legii."La mine a venit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seara, ca nu va fi schimbat fondul legii offshore, respectiv taxele care trebuie platite statului roman și cota de 50% din gazele extrase din Marea Neagra, "chiar daca Iohannis iși dorește altceva"."Legea offshore. Daca o modificam, nu avem…

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Darius Valcov, consilierul economic al premierului, a declarat sambata ca cine ''ar indrazni'' sa modifice actuala forma a Legii offshore ar trebui condamnat pentru tradare de tara. "Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca aceasta va fi modificata prin ordonanța de urgența.Programul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca este posibil ca Guvernul sa emita o ordonanta referitoare la Legea offshore, mentionand ca prevederile din textul actual al legii nu sunt foarte bine definite in anexa care insoteste actul normativ. "Se fac discutii…

- Deputații nu au reușit sa ajunga marți la o decizie pe legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Pana vineri, deputații din trei comisii vor trebui sa depuna noi amendamente, iar luni vor fi reluate dezbaterile intr-o ședința comuna a Comisiei de industrii, Comisia de administratie…