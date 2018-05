Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi, la Buzau, ca va comenta declaratiile presedintelui Klaus Iohannis de la Sofia dupa ce acesta se va intoarce in tara, subliniind, totodata, ca se astepta ca acesta "sa se ocupe de interesele Romaniei" acolo.



"Eu respect o cutuma - am respectat-o, o respect si o voi respecta in continuare- pe care, din pacate, se vede ca dumnealui n-o respecta si n-o s-o incalc nici astazi. Cand un oficial roman este plecat din tara, eu niciodata nu l-am atacat, niciodata nu l-am vorbit de rau, pentru ca acel oficial, indiferent…