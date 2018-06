Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat sambata, referindu-se la publicarea motivarii deciziei CCR in cazul procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este "aproape imposibil pentru cineva sa desconsidere o decizie a Curtii Constitutionale". "E aproape imposibil pentru cineva sa desconsidere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac incendiar la adresa procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa jurnalistului Rares Bogdan, la mitingul din Piata Victoriei.

- Dublu standard la PSD. Iohannis e obligat sa respecte CCR, PSD nu. Presedintele PSD a evitat sa raspunda la intrebarea referitoare la aplicarea referendumului din 2009, spunand ca “nu este aceeasi situatie”. Intr-un schimb de replici ironice cu jurnalistii, Liviu Dragnea i-a indemnat sa vorbeasca cu…

- Aproximativ 250 de persoane protesteaza miercuri in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva PSD si CCR. Ei au afisat pancarte cu mesaje referitoare la judecatorii Curtii, dar si la actuala putere: ''CCR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a reafirmat, la Pitesti, sprijinul pentru demersul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei in cazul refuzului presedintelui de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. El a refuzat…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…