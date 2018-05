Dragnea, despre condiţionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept: Eu nu am nimic împotrivă "Este o discutie care abia a inceput. (...) Acolo trebuie sa tinem frontul foarte puternic in domenii care ne intereseaza foarte mult pe noi - vorbim de politica agricola comuna si de politica de coeziune - si aici toate statele care pot fi afectate de diminuarea politicii de coeziune si pentru agricultura trebuie sa faca front comun. In ceea ce priveste asocierea respectarii statului de drept fata de fondurile europene, eu nu am nimic impotriva, dar este o discutie care este la inceput si vor fi negocieri foarte serioase", a spus Dragnea, la Parlament. El a mentionat ca, in afara de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

