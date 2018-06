Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea modificarilor la Codurile din justitie prin procedura parlamentara este mai buna, pentru ca pot fi auzite toate parerile, a declarat luni presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache. Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, conform…

- Ordonanta de urgenta sau procedura parlamentara pe Codurile penale? Presedintele comisiei speciale care se ocupa de legile din domeniul justitiei spune ca pe procedura legislativa este de dorit pentru modificarea codului penal, al celui de procedura penala si Codul civil. Totusi, subliniaza Florin Iordache,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare in cazul in care nu se finalizeaza dezbaterile la Codurile penale, au declarat surse din interiorul PSD pentru Hotnews.ro. Dragnea le-ar fi spus parlamentarilor ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Executiv ca Partidul National Liberal va incepe demararea procedurii de sesizare a Comisiei de la Venetia privind propunerile de modificari aduse Codului penal, transmite Mediafax.

- Monica Macovei, reacție la proiectele de modificare a Codurilor penale: ”Romani, fiți cu ochii pe Parlament: Dragnea nu se lasa, distruge o țara ca sa scape!”, a scris europarlamentarul, joi, pe pagina de Facebook, despre propunerile facute de coaliția PSD-ALDE, pentru punerea in acord a legislației…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca Guvernul nu intentioneaza sa adopte Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codurilor penale, acestea urmand a fi discutate in comisia parlamentara speciala. Dragnea a mai precizat ca in ceea ce priveste abuzul in serviciu, exista in prezent „peste zece…

- "In aceasta saptamana sau cel mai tarziu saptamana viitoare vor incepe in comisia speciala dezbaterile pe Codurile penale. Avem saptamana asta, sper ca cel putin din partea noastra, colegii care au fost desemnati pe legile de securitate nationala sa ne prezinte obiectivele comisiei respective, ca…