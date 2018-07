“Nu ma surprinde (ca presedintele a spus ca va ataca la CCR Codurile penale – n.r.), pentru ca presedintele Iohannis a folosit in mod abuziv toate instrumentale si atributiile pe care le are in Constitutie pentru a bloca si alte legi. Legi care tin de guvernare, care tin de programul economic, Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, sprijin pentru fermierii romani si multe alte legi, legea salarizarii, doar-doar pentru a se intarzia, doar-doar poate le iese aceasta dorinta care n-are legatura cu democratia de a gasi mijloace prin care acest Guvern sa fie dat jos nu prin mijloace constitutionale…