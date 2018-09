Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierului Viorica Dancila i s-a cerut sambata, la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD de la Neptun, sa fie demarata procedura pentru rechemarea in tara...

- Viorica Dancila a citit greșit 2014, in ședința de Guvern de miercuri, 29 august. Astfel, premierul Romaniei a spus anul „doua mii patrusprezece”, in loc de „doua mii paisprezece”. DELIRUL. Manualul politic 20-20, profesorul Liviu Dragnea si discipolii sai O noua gafa a premierului Viorica Dancila:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana, care nu a fost facuta publica de Guvern, confirma inca o data ca puterea politica de la Bucuresti este rupta de realitate si actioneaza cu rea-credinta, intrucat incearca sa prezinte o versiune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut liderului PSD, Liviu Dragnea, “sa o tina acasa pe Viorica Dancila” si “sa nu o mai lase sa umble libera prin lume”, dupa ce aceasta a confundat capitala Muntenegru cu cea a regiunii Kosovo. Totusi, Orban afirma ca se indoieste ca Dragnea se poate “dispensa…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat luni la finalul intalnirii cu conducerea partidului, la Parlament ca OUG pe amnistie și grațiere, nu se va da maine. ”De mult am incetat sa comentam zvonurile care apar. Sigur este ca maine nu se va da o OUG pe amnistie și grațiere, așa cum ne informau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…