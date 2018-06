Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va vorbi cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pentru a-i cere lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, sa se miste mult mai repede cu Codul penal. Mai mult, acesta nu mai aminteste nimic de ordonanta de…

- Detentia la domiciliu, contestata la CCR. De data aceasta, obiectiile nu au venit din partea Opozitiei, ci chiar de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Curtea Suprema a transmis ca a sesizat CCR din motive de constitutionalitate. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care…

- "Mi se pare un pas important. Ceea ce mi se pare foarte important este ca din ce in ce mai multe institutii inteleg sa iasa din abordarea tenebroasa si intunecata care a caracterizat Romania in ultimii zece ani si mai mult si sa ne indreptam spre o abordare pozitiva, corecta si sanatoasa, avand in…

- Presedintele comisiei pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca nu va exista o Ordonanta de Urgenta pentru transpunerea Directivei privind transpunerea prezumtiei de nevinovatie si afirma ca, daca voia, ministrul Justitiei putea da aceasta Ordonanta. Referitor la pragul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Pitesti, ca printre modificarile aduse Codului penal se va afla si cea referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, chiar daca nu se regaseste in proiectul initial al lui Florin Iordache. "Mi-a spus domnul Iordache ca pe abuzul in serviciu…

- Prevederile din Codul penal privind abuzul in serviciu vor fi modificate, chiar daca nu au fost inca introduse in propunerile legislative de amendare a legislației penale depuse miercuri de deputatul PSD Florin Iordache. Precizarea a fost facuta chiar de președintele PSD, Liviu Dragnea, judecat intr-un…

- Comisia speciala parlamentara pentru legislația in domeniul justiției, condusa de fostul ministru al Justiției Florin Iordache, se reunește joi de la ora 11 pentru a relua discuțiile pe modificarile la Codul penal, Codul de procedura penala și codul civil. Președintele comisiei va veni la discuții cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti, ca in aceasta saptamana vor incepe dezbaterile pe Codul Penal si Codul de Procedura, dar si faptul ca PSD si ALDE urmaresc transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie.