- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca decizia Irinei Tanase, dar și a premierului Viorica Dancila și ministrul de Interne, Carmen Dan, de a da in judecata site-ul de umor Timesnewroman este una foarte buna.”Dumneavoastra ați citit? Aia era satira? Eu consider ca era un demers foarte…

- Reprezentanții site-ului Times New Roman trebuie sa plateasca jumatate de milion de euro daune morale dupa ce au folosit cuvinte obscene riscand sa afecteze imaginea politicienilor. Site-ul a fost dat in judecata de Irina Tanase, partenera lui Liviu Dragnea, iar Consiliul National pentru Combaterea…

- Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea si Carmen Dan cer reprezentantilor site-ului Times New Roman jumatate de milion de euro in total daune morale, intrucat, in articolul publicat, prin cuvintele folosite, le-a fost afectata imaginea. Irina Tanase, partenera de viata a liderului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la România TV, ca i-a fost ”drag” ca s-a dus la congres însoțit de partenera sa de viata, Irina Tanase. ”Pur si simplu am decis sa fie lânga mine la Congres (prietena sa – n.r.),…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost ”drag” ca la congresul extraordinar al partidului a fost insotit de partenera sa de viata, Irina Tanase, tinand sa precizeze ca ”inca” nu a cerut-o in casatorie, iar inelul pe care aceasta il purta era doar un cadou de 1 martie.…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un om deosebit, cu bun simt, care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, informeaza Agerpres.ro.…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Mihai…