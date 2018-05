Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni la Antena 3 ca președintele Romaniei a prezentat ”o lista intreaga de minciuni”, iar informațiile neadevarate care se refera la rezultatele proaste ale guvernarii poate reprezenta un atac la siguranța naționala. Acesta a mai spus ca ”premierul Romaniei…

- Liviu Dragnea a comentat declaratia presedintelui despre “intelegeri secrete cu evrei” . Presedintele Camerei Deputatilor, care a revenit din vizita in Israel, a spus ca aceste afirmatii au “o anumita doza de antisemitism”. “As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului…

- Intentia Guvernului Romaniei de a muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anuntata joi seara de Liviu Dragnea, nu este agreata de reprezentantii Comisiei Europene. Oficialii europeni apreciaza pozitia presedintelui Iohannis si afirma ca UE respecta rezolutia ONU care prevede ca Tel…

- Conform acestei surse, premierul palestinian a formulat solicitarea in timpul unei intalniri avute in cursul zilei de joi cu seful Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah - Palestina, Catalin Tirlea, intalnire in cadrul careia au fost discutate ultimele evolutii politice din regiune, precum…

- Dragnea, despre refuzul președintelui de a o revoca pe Kovesi: ”Daca domnul Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza CCR, inseamna ca are argumente foarte serioase, il susțin”, a spus presedintele Camerei Deputatilor, la Antena 3, el aratand ca a fost deranjat de atitudinea sefului statului “fata de dezvaluirile…

- Liviu Dragnea, șeful PSD, a vorbit in interviul acordat Antena3, și despre ministrul Justiției, Tudorel Toader, și intreg contextul privind propunerea de revocare a șefei DNA, dar și respingerea acesteia de catre președintele Iohannis.

- ”Nu este in pericol scaunul lui Liviu Dragnea. Din contra, mi se pare ca-n urma Congresului PSD de sambata, Liviu Dragnea va avea intr-adevar toate parghiile din partid și Executiv pentru a putea realiza, in sfarșit, ce și-a propus in campania electorala, in programul sau de guvernare, votat de foarte…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.