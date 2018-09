Dragnea: cred ca mai sunt “acoperiti” in PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul american in Romania a ajuns miercuri dupa-amiaza la Parlament. Hans Klemm s-a oprit in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Din cate se pare, inaltul reprezentant diplomatic american si al treilea om in statul roman avau programata o intrevedere, pentru aceasta dupa-amiaza.…

- Fostul ministru al Educației și fostul lider al PSD București, Ecaterina Andronescu ii cere liderului PSD, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate și sa se retraga de la conducerea Partidului Social Democrat, ”pentru binele Romaniei și pentru binele PSD-ului”.

- Marsul, organizat de puternicul sindicat OeGB, s-a incheiat fara incidente dupa ce a ajuns in Heldenplatz (Piata Eroilor), in centrul capitalei Austriei. A fost prima mobilizare de aceasta amploare de la instalarea la conducerea guvernului a tanarului lider conservator Sebastian Kurz, la sfarsitul lui…

- Dupa ce, vreme de mai multe ore, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament mai-marii PSD-ului au analizat situatia, dupa condamnarea dispusa joi in prima instanta in cazul liderului social-democrat, rastimp in care, pe surse, s-au vehiculat tot soiul de variante si de ipoteze, numarul 1 in cadrul…

- Dupa ce mai multi social-democrati – intre ei premierul Dancila, numarul 2 in PSD, dar si ministrul Carmen Dan – au exprimat public inca de joi opinii pe fondul condamnarii, in prima instanta, a liderului Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, la trei ani si jumatate de inchisoare, din directia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, referindu-se la modificarile aduse in Parlament la Codul de procedura penala, ca majoritatea PSD voteaza legi cu dedicatie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca este "pur si simplu inadmisibil". "Vedem cu tot mai multa claritate ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost “mitingul mic”, iar urmatorul va fi “urias” si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient, titreaza News.ro. El…

- Cu o zi inaintea mitingului organizat de PSD in Piata Victoriei, Liviu Dragnea ar putea afla ce decid – in prima instanta – judecatorii Inaltei Curti, in dosarul celor doua angajari Protectia Copilului Teleorman. Este vorba despre cauza in care actualul lider al Partidului Social Democrat este acuzat…