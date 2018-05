„Nu exista niciun fel de decizie adoptata in guvern, in partid, in coaliție care sa cuprinda urmatoarele lucruri: nu s-a discutat, nu se discuta și noi nu vom adopta nicio masura care sa duca la desființarea Pilonului II de pensii; nu exista nicio decizie pentru a se inlocui contribuțiile care acum merg de la bugetul asigurarilor sociale de stat catre Pilonul II de pensie. Deci nu se naționalizeaza Pilonul II și nu se inlocuiește aceasta parte de 3,75% cu impozitul pe venit”, a susținut Dragnea. Liderul PSD a confirmat insa ca exista posibilitatea ca Guvernul sa suspende plata pentru 6 luni…