Comisia Europeana a mai avut previziuni de o crestere economica mai mica decat s-a dovedit, a declarat, joi, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.



El s-a referit la previziunile de joi ale Comisiei Europene (CE), care a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei, in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019, se asteapta la un avans de 3,9%.



"Eu nu vreau sa intru in conflict cu Comisia Europeana (...), dar vreau sa spun cu foarte mare respect ca, in toti anii precedenti, Comisia Europeana - asta e si rolul acestei institutii, sa fie foarte…