Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna cu generalul Capșuna Decrete semnate de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 28 august a.c., urmatoarele decrete: Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Dumbrava Dumitru din Serviciul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat SRI si Parchetul General pentru faptul ca noi informatii arata ca intre aceste institutii au existat mai multe protocoale de colaborare. Mai mult, liderul PSD cere Comisiei de control a SRI sa faca o ancheta despre „eventuale fapte ilegale savarsite“ de Serviciul…

- Serviciul Român de Informatii susține ca nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, în legatura cu tentativa de asasinare. ”Serviciul Român de Informatii nu are atributii legale privind…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ovidiu Marincea. Acesta a precizat ca SRI nu…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, sambata seara, ca Liviu Dragnea ar trebui sa iasa public si sa explice de ce a semnat protocolul cu SRI, in perioada in care era ministru al Dezvoltarii Regionale, pentru ca altfel mesajul sau isi pierde ”credibilitatea", scrie news.ro. "Domnul Dragnea…

- Gabriel Vlase, nominalizat de președintele Klaus Iohannis la sefia SIE, urmeaza sa fie audiat luni in comisiile de specialitate din Parlament, insa nu s-a stabilit cand ar urma sa aiba loc votul in plenul reunit al celor doua camere. Gabriel Vlase este un fost subprefect de Bacau (intre 2001 si 2004)…

- DIICOT a inceput ancheta in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Ludovic Orban. Președintele PNL a formulat o plangere impotriva premierului și a președintelui Camerei Deputaților pentru inalta tradare, respectiv divulgarea unor secrete de stat. DIICOT a inceput ancheta in rem in dosarul…