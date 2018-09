Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea cere analizarea ”cu celeritate” a activitații directorului SRI, Eduard Hellvig. Președintele comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda a fost insarcinat, sambata, de la conducerea Partidului Social Democrat, sa faca aceasta analiza. In plus, PSD incepe o data cu noua sesiune parlamentara schimbarea…

- Informații de ultima ora de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD.Conform surselor Romania TV, Gabriela Firea ar fi explodat in timpul ședinței, criticandu-l dur pe Liviu Dragnea ca in ultima perioada se consulta numai cu Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, Claudiu Manda, senator…

- Presedintele Comisiei de control SRI, senatorul Claudiu Manda, a anuntat, miercuri, ca in perioada 10-14 septembrie va invita conducerea Serviciului Roman de Informatii pentru a da explicatii cu privire la protocoalele incheiate in 2016 cu Parchetul General, asa cum ceruse Calin Popescu Tariceanu.

- Claudiu Manda a declarat ca George Maior va ajunge in fața Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informații pe patru septembrie. Ambasadorul va trebui sa raspunda la o serie de intrebari cu privire la activitatea sa din timpul in care a fost președinte al SRI. "Sper sa vina" „Nici…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a anuntat vineri ca nu mai este in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania. Va reamintesc ca in februarie anul trecut am denuntat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practica existenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat SRI si Parchetul General pentru faptul ca noi informatii arata ca intre aceste institutii au existat mai multe protocoale de colaborare. Mai mult, liderul PSD cere Comisiei de control a SRI sa faca o ancheta despre „eventuale fapte ilegale savarsite“ de Serviciul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a cerut, vineri, Comisiei de supraveghere a Serviciului Roman de Informatii sa demareze de urgenta o ancheta care sa cerceteze "eventualele fapte ilegale"...

- Lucian Stanciu Viziteu, membru in Comisia de control al SRI, a anuntat ca va solicita, prin intermediul Comisiei, ca directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, sa explice natura relatiei sale cu liderul PSD, Liviu Dragnea.