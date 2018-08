Stiri pe aceeasi tema

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Din verificarile telefonice facute in aceasta dimineata nu se confirma existenta unui dosar penal privind un posibil atentat impotriva lui Liviu Dragnea, au explicat oficiali din Parchetul General. Este vorba de primele verificari facute de procurori, urmeaza ca in urmatoarele ore sa se primeasca…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Documentele date publicitații de Mihai Gadea sunt cu adevarat explozive. Avem acum dovada oficiala a exstenței unui grup criminal organizat la Cotroceni. Condus de Traian Basescu. La acea data, președinte al Romaniei. Ancheta redeschisa la Parchetul General in urma difuzarii…

- DIICOT a inceput ancheta in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Ludovic Orban. Președintele PNL a formulat o plangere impotriva premierului și a președintelui Camerei Deputaților pentru inalta tradare, respectiv divulgarea unor secrete de stat. DIICOT a inceput ancheta in rem in dosarul…

- O informație de senzație este furnizata astazi de un membru al Comisiei pentru Controlul SRI. Este vorba de deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, din partea USR care susține ca in calitatea sa de ministrul al Dezvoltarii Regionale, Liviu Dragnea, ar fi semnat un protocol de colaborare cu SRI…

- Inspectorul șef al Inspecției Judiciare a emis joi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…

- Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…

- Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii…