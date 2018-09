Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru ca ati spus de protocoale, si eu am luat atitudine si am cerut Comisiei parlamentare de control al SRI sa invite conducerea SRI la o discutie lamuritoare, pentru ca, sigur, am avut parte de o serie de explicatii publice. Mai mult de atat, pot sa va spun ca am primit astazi o scrisoare din…

- Claudiu Manda a declarat ca George Maior va ajunge in fața Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informații pe patru septembrie. Ambasadorul va trebui sa raspunda la o serie de intrebari cu privire la activitatea sa din timpul in care a fost președinte al SRI. "Sper sa vina" „Nici…

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI, vine cu explicatii despre cele doua protocoale dintre Serviciu si Parchetul General, semnate de Eduard Hellvig. Potrivit lui Marincea, totul a pornit de la "ordonanta Pruna", care reglementa interceptarile dupa decizia CCR din 2016. Reprezentantul SRI…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, dupa ce presa a fost data afara din sala, la audierea Comisiei de aparare la care participa ministrul de Interne Carmen Dan, ca e o rușine ca interesul public pentru aflarea adevarului privind violențele din 10 august a ajuns document clasificat.…

- PSD critica concluziile Comisiei de la Veneția. Președintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea spune ca documenmtul prezentat de instituția internaționala este un draft si contrazice un raport al acestui for referitor la standardele europene privind independenta sistemului judiciar. Opoziția…

- Prevederile sunt preluate din Regulamentul Parlamentului European, iar propunerea va intra la vot in sesiunea din toamna, potrivit lui Eugen Nicolicea. Astfel, fata de forma initiala, Nicolicea a anuntat ca a fost introdusa si o prevedere care le interzice deputatilor sa afiseze bannere sau…

- Reunirea Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala privind legile justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, se reuneste din nou pentru a vota modificarile…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia face astazi si maine o vizita in Romania. Vor avea loc discutii pe tema modificarilor aduse legilor justitiei. Expertii europeni au programate intalniri cu presedintele Romaniei, cu ministru justitiei, procurorul general si cu reprezentanti ai Curtii Constitutionale,…