- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca "cel tarziu saptamana viitoare" Ordonanta nr. 6/2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, adoptata de Guvernul Ciolos, va fi respinsa de Camera Deputatilor. Liderul social-democratilor…

- Liviu Dragnea anunta, in direct la Antena 3, ca saptamana viitoare Camera Deputatilor va respinge OUG 6/2016 - "Ordonanta Pruna", care a facut SRI organ de cercetare penala, dupa ce a fost adoptata de Guvernul Ciolos fara avizul CSM."Cel mai probabil saptamana viitoare ordonanta va fi picata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica, posibilitatea ca, pana cel tarziu la inceputul lunii octombrie, sa fie facuta o remaniere a Guvernului. El a declarat, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila va face, pana atunci, o evaluare a tuturor ministrilor, iar conducerea PSD va decide…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca are informatii ca evenimentele din 10 august au fost finantate din exterior. El a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca saptamana viitoare sa fie facute publice dovezi ca evenimentele din Piata Victoriei au fost sustinute din afara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca ”ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza sa se aseze de partea infractorilor, in apararea intereselor lui Liviu Dragnea si camarilei sale, in loc sa se preocupe de o justitie egala, independenta si accesibila pentru toti cetatenii”. Orban spune ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru clarificarea legii Offshore, lege adoptata recent in Parlament.”OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s-au facut modificari pana in ultimele momente și…

- USR a reacționat dupa ce consilierul premierului Dancila a precizat intr-o emisiune ca anul Centenarului ar fi momentul potrivit pentru o Ordonanța de Urgența care sa priveasca amnistia și grațierea. Uniunea Salvați Romania spune ca afirmațiile facute de consilier, care are deja o condamnare la opt…

- Șeful PSD Liviu Dragnea s-a grabit sa-și asume Legea offshore privind exploatarea gazelor din Marea Neagra, prezentand varianta adoptata luni de Camera Deputaților ca fiind mult imbunatațita fața de cea care a trecut de Guvern și de Senat. Chiar miercuri seara s-a laudat la Antena 3 ca dupa o "munca…