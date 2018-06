"Eu am spus ieri, si nu numai eu, ca noi suntem hotarati sa mergem pana la capat si cu normalizarea legilor justitiei, si cu normalizarea codurilor penale, deciziile Curtii. Nu sunt prezicator, nu stiu ce va face presedintele. Dar daca va face greseala fatala, sa nu puna in aplicare o decizie CCR, dincolo ca se va face de ras peste tot in lume, aceasta incalcare nu ne va lasa indiferenti. Nici nu mai conteaza ca e vorba de Kovesi, putea fi si Lazar (Augustin Lazar, procurorul general -n.r.), oricine, noi nu vom putea sta cu mainile in san", a declarat Liviu Dragnea, citat de news.ro.

