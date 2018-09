Dragnea, audiat la Parchetul General. Ursu: Jucăm pe calendar "Iarași jucam pe calendar, iarași caledarul judiciar se suprqapune celui politic pentru ca in aceste ore in Partidul Social Democrat este un echilibru extrem de fragil care sa poate sa fie inclinat intr-un fel sau altul și sa determine soarta lui Liviu Dragnea. Șefii de filiale, unii dintre ei pare ca sunt indemnați de undeva, de cineva sa porneasca o razmerița și un semnal cum este acesta și anume ca liderul partidului este din nou chemat la audieri, sigur, ca martor, intr-un dosar in care nu poate sa aiba o vinovație, dar e suficient ca mesaj. Mi-e teama ca miroase foarte puternic a stranie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

