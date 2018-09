''M-a surprins. Faptul ca l-au chemat vineri seara pe mine ma duce cu gandul la se vrea sa se lase impresia ca domnul Liviu Dragnea ar fi avut o implicare in ce s-a intamplat atunci. Știți bine cum se intampla in situațiile acestea. Nu am niciun fel de speranța ca va fi o ancheta corecta acolo și nu am cum sa nu leg faptul ca Liviu Dragnea este chemat vineri de alte fapte care se intampla in interiorul PSD in ultimele saptamani. Mie mi se pare ca toate se cam leaga.'', a declarat Liviu Pleșoianu in emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV.