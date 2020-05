Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost audiat luni prin videoconferinta de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa avocatii acestuia au reclamat faptul ca, din cauza unor probleme tehnice, „nu prea s-a inteles mare lucru” din ce a spus fostul presedinte al PSD, scrie Agerpres.Aflat de un an in spatele…

- ​Sesiunile de videoconferința din perioada starii de urgența au crescut de aproape 10 ori fața de aceeași perioada a anului trecut, a anunțat joi Serviciul de telecomunicații Speciale. Sistemul de videoconferința a totalizat 1.504 ore, echivalentul a 62 de zile de transmisie voce-imagine continua. Aproape…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a retrimis la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din inchisoare, pe motiv ca este detinut ilegal. Fostul președinte al Camerei Deputaților invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat…

- In plina pademie de coronavirus, preturile au explodat, iar la aceasta situatie a contribuit si Pastile, marea sarbatoare la care romanii consuma carne de miel in cantitati mari. Detinutii nu puteau fi o exceptie de la aceasta cutuma, iar traditia a fost speculata la maximum de comercianti. Astfel,…

- Coronavirus. Dosarele ce au avut ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii au fost solutionate, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), prin sistem videoconferinta, in premiera.

- In contextul masurilor de combatere a pandemiei de COVID 19, sedintele de astazi, 30.03.2020, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s au desfasurat in conditii de videoconferinta, din locatii aflate in ambele sedii…

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat la Penitenciarul Rahova, se va afla pe data de 2 aprilie in atentia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Liviu Dragnea a formulat o contestatie la executare, acesta solicitand sa se dispuna punerea sa de indata in libertate.Cererea…