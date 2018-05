Dragnea, atac la adresa preşedintelui: E o reacţie de om rănit, de frustrare "In legatura cu atributiile pe politica externa, Constitutia Romaniei e clara. Ea poate deranja, dar Constitutia e clara si obligatorie. In Romania nu e nicio persoana care sa aiba atributii exclusive pe politica externa a Romaniei. Atributii are presedintele, Guvernul, parlamentul. Dar e pentru prima oara in Romania cand un presedinte incearca sa induca ideea ca doar un presedinte se ocupa de politica externa. Avem Guvernul, MAE care se ocupa cu politica externa, care nu e in subordinea Presedintelui. E o reactie de om ranit, de frustrare, de enervare si sincer pot fi mai multe motive care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

