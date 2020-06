Liviu Dragnea sustine, in primul interviu acordat din spatee gratiilor, ca se comite un abuz prin faptul ca nu i se permite sa discute cu presa mai des. Fostul lider PSD il critica voalat pe actualul lider al partidului, afirmand ca unii doar mimeaza opozitia, pentru ca in final sa faca plecaciuni in fata lui Iohannis. "Iohannis nu are acum un adversar care sa ii combata toate accesele si atitudinile dictatoriale. Cel mai bine se intampla niste abuzuri si mi se ia un drept la comunicare, pentru a nu deranja. Este foarte simplu. Majoritatea ciugulesc din palma guvernului. Mai apar din cand in cand…