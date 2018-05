Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, afirma ca va face tot ce-i sta in putinta sa impiedice un conflict cu SUA, despre care spune ca ar putea fi generat de atitudinea presedintelui Iohannis. Acesta mai sustine ca presedintele nu poate conduce si Guvernul, si Parlamentul, pentru ca in Constitutie nu exista…

- Liviu Dragnea i-a transmis un avertisment președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD spune ca declarațiile facute de șeful statului despre politica externa a țarii vin”dintr-un orgoliu ranit, frustrare sau enervare”. Mai mult, președintele social-democraților spune ca atitudinea lui ”nu are legatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat in seara in care s-a intors din Israel ca in Romania a funcționat o „lege nescrisa” respectata inclusiv de fostul președinte Traian Basescu și pe care președintele Klaus Iohannis a incalcat-o in contextul discuțiilor contradictorii privind mutarea ambasadei…

- Fostul premier Victor Ponta afirma, vineri, ca declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita in Israel au "o anumita doza de antisemitism", este "grava"."Si eu l-am acuzat (justificat) pe Basescu de multe lucruri - era…

- In ultima saptamana, unul din marile conflicte prezente in politica din Romania a fost cel dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputațilo, Liviu Dragnea, insoțit de Guvernul Dancila. Tema a fost mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la IErusalim, dupa modelul SUA, negand,…

- Guvernul Romaniei a decis. Ambasada noastra se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim. Suntem prima țara din Europa, care face aceasta mișcare. Cu mari implicații politice, geostrategice și, evident emoționale. Liviu Dragnea este cel care a anunțat ieri seara aceasta mișcare a Guvernului. Iar azi aflam…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…