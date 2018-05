Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, in cadrul evenimentului de lansare a editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, ca legea privind evaziunea fiscala va fi schimbata in scurt timp, motivand ca actuala legislatie este proasta si creeaza posibilitatea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, in cadrul evenimentului de lansare a editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, ca legea privind evaziunea fiscala va fi schimbata in scurt timp, motivand ca actuala legislatie este "proasta si creeaza…

- Investitii Straine si Exporturi.Dragnea a participat miercuri la lansarea editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807. Liderul PSD a sustinut ca obiectivele guvernarii sunt: slabirea presiunii institutiilor statului asupra mediului de afaceri, simplificarea procedurilor…

- "Noi masuri pentru stimularea investitiilor majore in economia romaneasca" Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor și premierul Viorica Dancila participa la lansarea editiei de anul acesta a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin H.G. 807. Foto: Agerpres. Guvernul va adopta, în…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca, in aceasta saptamana, vor incepe discutii intre coalitia de guvernare si companii, straine si romanesti, privind masurile preconizate de Executiv in ceea ce priveste schema de ajutor de stat. "In Biroul Permanent National am discutat…

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca evaziunea fiscala in panificatie, in Romania, depaseste 40%, el mentionand ca fenomenul este prezent si in alte tari din Europa,…

- Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș susține ca Fiscul trebuie sa dețina un nou sistem IT pentru a combate eficient evaziunea fiscala. „Evaziunea fiscala nu se starpeste cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate si bine puse la punct. Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca este necesar ca Romania sa revizuiasca legislatia in materie de vanzare a terenurilor agricole. El a declarat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca o astfel de masura se impune astfel incat capitalul agricol…