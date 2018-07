Dragnea anunţă referendum pentru modificarea Constituţiei: posibil 30 septembrie sau prima duminică din octombrie "La inceputul lunii septembrie o sa discutam in coalitie, o sa discut si cu colegii mei din Senat. Dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei 3 milioane de cetateni care au semnat acea initiativa. Si referendumul poate fi organizat la sfarsitul lunii septembrie, poate fi 30 septembrie sau prima duminica din octombrie. Trebuie sa avem o discutie si cu Guvernul si o vom avea in perioada urmatoare, pentru ca oricum se va organiza referendumul. Deci 30 septembrie sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

