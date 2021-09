Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a anuntat duminica seara ca va sprijini un partid nou-infiintat, numit Alianta pentru Patrie. Potrivit lui Dragnea, formațiune a luat naștere in urma demersurilor facute de Codrin Ștefanescu.

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” in colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie, al carui principal obiectiv este „bunastarea romanilor”, el fiind…

- "S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit ca mi-am facut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public pana la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizita,…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, anunța ca a fost inființat un nou partid, in care se va implica. Partidul a fost ideea lui Codrin Ștefanescu, se numește Alianța pentru Patrie și are ca doctrina patriotismul economic. „Primii care a vorbit ca mi-am facut partid au fost cei de la noul PSD.…

- Liviu Dragnea incearca sa reintre in viața politica. Este foarte probabil potrivit unor surse politice sa anunțe lansarea unui unui nou partid. Anunțul l-ar putea face chiar azi in cadrul unei prime ieșiri publice la televizor de dupa ieșirea condiționata din inchisoare. Potrivit acelorași…

- Codrin Ștefanescu, fost secretar general al PSD și apropiat al lui Liviu Dragnea, ii transmite un mesaj dur lui Marcel Ciolacu, dupa ce președintele PSD le-a transmis colegilor de partid ca Dragnea ar avea intenția sa inființeze o noua formațiune politica. Codrin Ștefanescu il numește „tradator”…

- Social-democrații au discutat, luni, în spatele ușilor închise la ședința Consiliului Politic Național, despre posibiliul viitor partid pe care urmeaza sa și-l faca Liviu Dragnea. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca Marcel Ciolacu i-ar fi informat pe liderii PSD ca Liviu…

- Liviu Dragnea a facut, joi, primele declarații din poarta penitenciarului Rahova, de unde a fost eliberat dupa decizia Tribunalului Giurgiu. Fostul președinte al PSD a spus ca se considera „un deținut politic” și ca se gandește daca va reveni in politica. „Voi reintra in politica daca am cu cine și…