- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa analizeze in Guvern ce acte normative trebuie adoptate pentru ca sa nu ispaseasca pedepse nevinovati acei romani condamnati pe nedrept sau pe baza unor proceduri ilegale, el

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%, potrivit Mediafax. „Doamna prim-ministru…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a precizat in cadrul unei emisiuni ca o eventuala Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere in anul Centenarului ar fi “un moment potrivit pentru toata lumea”. Darius Valcov a fost condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Darius…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Liderul PSD forțeaza adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, dar la acest moment premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD.

- Liviu Dragnea ar intenționa adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, insa premierul Viorica Dancila s-ar opune acestei masuri, potrivit unor surse citate de G4media.ro.Guvernul poate adopta OUG doar pe durata sesiunii extraordinare parlamentare, adica pana joi, 19 iulie.…