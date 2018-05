Stiri pe aceeasi tema

- Marirea pensiilor reprezinta o masura necesara nu doar pentru pensionari, ci pentru intreaga societate romaneasca, si aceasta va continua, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, joi, la reuniunea Consiliului National al Organizatiei de Pensionari a PSD de la Palatul...

- Marirea pensiilor reprezinta o masura necesara nu doar pentru pensionari, ci pentru intreaga societate romaneasca, si aceasta va continua, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, joi, la reuniunea Consiliului National al Organizatiei de Pensionari a PSD de la Palatul Parlamentului.

- Marirea pensiilor reprezinta o masura necesara nu doar pentru pensionari, ci pentru intreaga societate romaneasca, si aceasta va continua, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, joi, la reuniunea Consiliului National al Organizatiei de Pensionari a PSD de la Palatul Parlamentului. …

- Partidul Social Democrat a avut sambata, 10 martie 2018, la Sala Palatului din București, Congres Extraordinar. Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, Marian Neacsu a obtinut functia de secretar general, iar Liviu Dragnea a ramas presedinte. Delegatia caraseana…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunt neasteptat, care pare sa ingroape "securea razboiului" vehiculat in presa dintre el si numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Seful social-democratilor le-a spus jurnalistilor ca il va propune pe Badalau drept presedinte al Consiliului National al…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. Ea a dat ca exemplu…

- 'Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat acum trei luni si eu, si domnul presedinte Liviu Dragnea, in sensul ca nu se desfiinteaza acest pilon 2 de pensii, nici nu am avea cum sa facem acest lucru, doar ca analizam la ora actuala posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa…