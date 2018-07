Stiri pe aceeasi tema

- „Asta trebuie sa discutam in coalitie, daca mai asteptam, daca nu mai asteptam, daca mai are rost, daca nu mai are rost”, a declarat Liviu Dragnea, referitor la decizia coalitiei privind suspendarea lui Klaus Iohannis. La finalul ședinței coaliției, surse au afirmat ca nu s-ar fi discutat despre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca suspendarea presedintelui trebuie discutata in coalitie, in conditiile in care seful statului nu a dat nici pana acum un raspuns solicitatii CCR de a emite decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- Klaus Iohannis a avut o prima reacție, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu exclude suspendarea sa. Președintele a spus ca “nu este extrem de interesat” de parerea preșeintelui Camerei Deputaților. “Nu sunt extrem de interesat de parerea lui”, a fost raspunsul dat de Klaus Iohannis, dupa ce a fost intrebat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni ca nu este exclusa suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in contextul in care liderul social democratilor spune ca presedintele a intarziat nepermis de mult cu luarea unei decizii privind revocarea Laurei Codruta Kovesi.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca exista informatii "aproape certe" ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara în cursul saptamânii viitoare, cu sprijinul liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu s-a decis demararea procesului de suspendare, pentru ca liderii PSD așteapta sa vada decizia oficiala a președintelui in privința revocarii Laurei Codruța Kovesi. ”Vreau sa fac o precizare. Noi nu avem o decizie a CCR, avem un comunicat. In momentul in…

- "Doamna prim-ministru Viorica Dancila are toata sustinerea si a partidului si a guvernului. Doamna Dancila va fi sustinuta ca prim-ministru pana la alegerile din 2020", a declarat vicepremierul Paul Stanescu. Referitor la plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban la adresa premierului,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut luni o prima reacție dupa achitarea lui Victor Ponta. Dragnea nu a ratat sa lanseze un atac și la adresa președintelui Iohannis.„(...) Este continuarea unui plan, unui set de acțiuni ale președintelui indreptate impotriva Guvernului. Orice acțiune interne,…