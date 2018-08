Dragnea ameninţă cu proteste “la poarta lui Iohannis”. “Există o fierbere foarte mare în partid” Dragnea a declarat marti seara ca protestatarii aveau o “organizare paramilitara”. “Am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata”, a spus liderul PSD, care a sustinut ca nu a primit informari din partea serviciilor. “Daca aceste proteste erau organizate impotriva lui Iohannis? Ce faceau, nu-l informau pe Iohannis? Daca la Cotroceni era un protest in care jandarmii erau batuti ce-ar fi facut Iohannis, tot asa ar fi iesit sa certe jandarmii? S-ar putea sa fie proteste impotriva lui.” “Exista o fierbere foarte mare in partid, „de ce nu incepem si noi protestele la poarta lui Iohannis””, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

