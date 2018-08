Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca va refuza o posibila invitație la comisia de control SRI, deoarece s-a autoinvitat de mai multe ori, dar pana acum nu a fost chemat."Eu am tot așteptat sa ma invite Claudiu Manda la comisie. Vad ca nu m-a invitat. Iertați-ma nu pot sa zgarii…

- "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in…

- Gabriel Vlase a depus, la Palatul Cotroceni, juramantul in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, niciunul dintre sefii Parlamentului nefiind prezent, potrivit Mediafax. La scurta ceremonie de depunere a juramantului nu au fost prezenti Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu. A…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost lider al PSD, susține ca mitingul PSD a fost un eșec pentru Liviu Dragnea, pentru ca acesta le-a propus oamenilor o tema abstracta și un dușman invizibil. Ponta susține ca oamenii au plecat chiar in timpul discursului lui Dragnea pentru ca nu au ințeles ce…

- Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost „mitingul mic“, iar urmatorul va fi „urias“ si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient. „A fost o emotie puternica in Piata,…

