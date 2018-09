Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Neptun, ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe președintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Crețu, informeaza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca Executivul trebuie sa vina cu o solutie, in termen rezonabil, pentru ca oameni nevinovati sa nu execute pedepsele, afirmand ca nu stie daca propunerea poate fi amnistia, revizuire pedepselor sau alta varianta.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Neptun, ca Executivul trebuie sa vina cu o soluție, în termen rezonabil, pentru ca oameni nevinovați sa nu execute pedepsele, afirmând ca nu știe daca propunerea poate fi amnistia,

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierului Viorica Dancila i s-a cerut sambata, la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD de la Neptun, sa fie demarata procedura pentru rechemarea in tara...

- Surse social-democrate au declarat, vineri, ca presedintele PSD Liviu Dragnea a discutat, in cursul zilei, cu „cei mai importanti lideri" din partid si le-a spus acestora ca isi doreste ca la sedinta CExN al PSD de la Neptun, programata pentru sambata, partidul sa iasa cu un mesaj de unitate. Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a urmarit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține ca aceste proteste au reprezentat o lovitura de stat eșuata și il acuza pe Klaus Iohannis ca a demobilizat jandarmii și a incurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus ca in seara protestelor…

- Din raspunsul oficial rezulta ca la minister au fost semnate in total patru protocoale cu SRI: in 2007, 2008, 2012 si 2014. Liviu Dragnea a fost ministru al dezvoltarii regionale in perioada 21 decembrie 2012 – 17 decembrie 2014, fiind succedat in functie de Sevil Shhaideh. Dragnea a declarat despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri, la Neptun, ca este "foarte frumoasa" expresia "sarac, dar cinstit", pe care nu o critica, dar a pledat pentru un nivel mai mare de trai pentru tineri, pentru romani, apreciind ca aceasta paradigma nu mai este necesara. "Da, este foarte…