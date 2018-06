Dragnea: Am aflat că se încearcă să se infiltreze tot felul…

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, ca la mitingul organizat de partid in 9 iunie incearca sa se infiltreze "tot felul de indivizi, care vor sustine ca au fost amenintati, platiti, fortati".



"Ce vreau sa transmit tuturor celor care se agita si care vad ca sunt foarte nervosi: nu ne speriati si nu renuntam la miting. Ba, dimpotriva, continuati asa pentru ca o sa vina si mai multi si o sa vina si mai implicati si mai motivati. Deja am aflat ca se incearca sa se infiltreze tot felul de indivizi in timpul mitingului, care sa fie bineinteles luati de catre televiziunile…