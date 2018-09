Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Pe 8 ocombrie se va prezenta din nou in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție in Dosarul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman.Se vor judeca recursurile inițiate atat de DNA și de Liviu Dragnea. In prima instanța Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare.Pedeapsa…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au redactat motivarea deciziei prin care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Curtea Suprema pronunta sentintele in dosarul „angajarilor fictive” de la DGSCAP Teleorman, dosar in care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Fosta directoare a institutiei, Floarea Alesu, care si-a recunoscut vinovatia, a primit o pedeapsa de…

- Instanta suprema a pronuntat, joi, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Deciziile nu sunt definitive.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, joi, incetarea procesului penal in cazul Bombonicai Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro ...