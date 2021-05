Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea afla joi daca va fi eliberat condiționat, dupa ce Tribunalul București a amanat decizia finala. Dragnea a precizat miercuri, in fata judecatorilor, la audierea prin videoconferinta, ca a indurat “toate abuzurile in 9 luni de zile” si nu intelege de ce nu este eliberat conditionat. Tribunalul…

- Curtea de Apel București l-a achitat, definitiv, pe fostul primar al comunei ilfovene Jilava, Adrian Mladin, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita și condamnat, in prima instanța de Tribunalul București, la o pedeapsa cu inchisoarea de 8 ani. In martie 2019, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La…

- Liviu Dragnea „nu a dat dovada de un comportament exemplar“, a primit 8 recompense, foarte puține pentru a putea fi eliberat, se arata in motivarea magistraților Judecatoriei Sectorului 5, care au decis marți sa nu il elibereze condiționat pe Liviu Dragnea din Penitenciarul Jilava. Totodata, in motivare…

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca deputatul PSD Dumitru Coarna, fost presedinte al Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, sa-i plateasca adjunctului sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, daune morale de 5.000 de euro,…

- Imagini cu un tanar plin de sange ,care zace pe jos, in Braila, au fost distribuite pe retelele de socializare, cei care le-au postat reclamand purtarea abuziva a jandarmilor in timpul protestului de marți seara. Politia Braila a deschis un dosar penal care va fi inaintat Parchetului Teritorial Militar…

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- Trei polițiști, de la Secția 16 din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți patru au fost puși sub control judiciar, in dosarul in care sunt acuzați ca au torturat doi tineri din București. Polițiștii au fost audiați la Tribunalul București peste 10 ore, iar unii dintre cei…