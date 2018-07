Stiri pe aceeasi tema

- „Este o campanie mizerabila si arata la ce nivel, cat de adanc s-au dus in mocirla adversarii nostri politici. Asa inteleg ei sa faca politica. Ei nu pot propune si nu au propus niciodata ceva coerent, ceva sanatos pentru romani, asa cum am facut noi si au ajuns la aceasta situatie”, a spus Liviu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, și consilierul premierului, Darius Valcov, se comporta ca și cum ar fi inca in campanie electorala, spunand ca vor mari pensiile, insa astfel de promisiuni nu ar trebui facute in circumstanțele economice actuale, scrie Mediafax."Vad…

- Luni am asistat la o posibila redefinire a ecuatiei de putere din Romania. Pe de-o parte, dezbaterile pe Legea Offshore au aratat ca singurul care are forta de decizie si capacitatea politica de a implementa proiecte in Romania este Liviu Dragnea. Pe de alta parte, modul in care si unele companii s-au…

- Președintele PNL Ludovic Orban a postat, luni, pe Facebook, ca orice parlamentar care va ramane alaturi de liderul PSD Liviu Dragnea „risca sa ramana in memoria colectiva pe lista rușinii naționale”

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca CEx-ul PSD s-a comportat, in sedinta care a avut loc vineri, ca o "secta de sinucigasi politici" si a ales sa-l apere pe Liviu Dragnea, pe care l-a catalogat un "infractor condamnat". "CEx-ul PSD s-a comportat ca o secta de sinucigasi politici. Astazi, liderii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca PNL face campanie mincinoasa. „Vreau sa le spun domnilor de la PNL și lui Klaus Iohannis, care este șeful lor direct, ca declarațiile lor au produs efecte negative Romaniei. Exista riscul ca la un moment dat cineva…

- Scanteile fierbinti au izbucnit dupa intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Dancila. Dupa cum se stie, presedintele l-a convocat pe ministrul de externe la Cotroceni pentru a da explicatii in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD a ripostat: presedintele…