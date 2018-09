Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti seara la Antena 3 ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie, infirmand in acest sens o informatie care i-a fost prezentata la un post de televiziune, potrivit Mediafax. Și presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca informatia potrivit careia premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca informatia potrivit careia premierul Viorica Dancila ar urma sa demisioneze este "o manipulare disperata" prin care "se incearca acoperirea multor adevaruri care incep sa iasa la iveala". "O sa fiu mai dur decat de obicei. Stiam ca sunt prosti,…

- Dupa Viorica Dancila, la Antena 3 a intrat in direct prin telefon si Liviu Dragnea, inainte de miezul noptii, pentru a dezminti o stire despre o posibila demisie a premierului.„O sa fiu mai dur decat de obicei in seara aceasta. Știam ca sunt proști, acum arata ca sunt și foarte disperați.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a afirmat ca isi doreste suspendarea sefului statului, Klaus Iohannis, dar așteapta și parerea lui Calin Popescu-Tariceanu, care are o alta opinie in legatura cu acest aspect. VIDEO/ Reportaj despre Liviu Dragnea, la televiziunea de stat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, la Antena 3, ca in timpul protestelor din Piata Victoriei, pe care le-a catalogat "o tentativa esuata de lovitura de stat", se afla la mare, le Neptun. De pe litoral, liderul PSD a sunat-o pe Viorica Dancila, aflata in concediu, care urmarea protestul pe tableta,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Dupa ce au fost facute publice imaginile de la intrevederea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in care Viorica Dancila raspunde salutului acestuia: „He, he”, imagini care au devenit virale, premierul roman devenind ținta ironiilor intrenauților, Guvernul difuzeaza imagini de la intalnirile oficiale…

- Cand a acceptat oferta lui Liviu Dragnea de a trece de la Bruxelles la Palatul Victoria, Viorica Dancila pare sa fi pus o singura condiție: sa calatoreasca cat mai des, macar sa vada lumea daca tot va avea cel mai ingrat job din Romania.