- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a explicat intr-un document depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor detaliile vizitei oficiale efectuate in Statul Israel in perioada 25-26 aprilie 2018, transmite Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Anterior, tot in biroul lui Dragnea a avut loc o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider ALDE. Discutiile…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment este organizat "in marja presedintiei estone a Conferintei presedintilor de parlamente din UE", potrivit…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…