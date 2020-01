Stiri pe aceeasi tema

- „Din Decizia CCR nr 417 din 03.07.2019 rezulta indiscutabil ca sentinta penala prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate si pe care acum o executa strict in temeiul acestei sentinte (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala) a fost pronuntata…

- Irina Tanase are o viata profesionala de succes, dar isi face timp si pentru viata personala. Iubita lui Liviu Dragnea este foarte actriva in mediul online, mai ales pe Instagram. Recent, Irina Tanase a postat o imagine cu ea, in pijamale, intinsa pe pat. Poarta un tricou simplu, roz, cu un…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea face o noua incercare sa scape de inchisoare. Instanta suprema judeca marti, 10 decembrie, cererea fostului sef PSD de anulare a pedepsei care l-a bagat dupa gratii pentru 3 ani ani si jumatate, scrie Digi24.ro.

- Liviu Dragnea a transmis un mesaj din inchisoare cu prilejul Zilei Nationale a Romatniei. Fostul lider sustine ca pentru Romania a sacrificat tot in viata, de la familie pana la libertate.

- O femeie de 41 de ani din Bucuresti, condamnata la 17 ani de inchisoare, a fost arestata in Spania. In anul 2000, ea a participat la rapirea si sechestrarea a doi barbati, iar unul dintre ei a murit in urma violentelor la care a fost supus, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Romane, femeia…

- Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Fostul lider de partid a ajuns cu o duba, in catușe, iar filmarea cu momentul sosirii acestuia reprezinta primele imagini cu Dragnea, dupa ce acesta a fost incarcerat la Rahova.

- Liviu Dragnea a primit o veste buna in spatele gratiilor. Comisia de liberari i-a semnat cererea de a ieși din inchisoare, astfel ca fostul lider al PSD va fi din nou liber, pentru o zi. Acesta ar urma sa iasa din inchisoare saptamana viitoare. Liviu Dragnea a primit permisia de a ieși din inchisoare…

- Liviu Dragnea face o noua incercare sa iasa din inchisoare. Iar marți, fostul președinte al PSD a depus la Curtea Suprema un recurs in casatie, prin care incearca sa obtina anularea condamnarii de 3 ...