Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul CCR Petre Lazaroiu. "In America, (...) cred ca acea doamna era invitata imediat undeva sa dea niste explicatii si presedintele era bagat in ancheta imediat", a declarat Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul CCR Petre Lazaroiu. Citește și: Petre Lazaroiu: Prin intalnirea cu...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, in judetul Constanta, la reuniunea TSD, ca daca scandalul, privind presiuni asupra unui membru al Curtii Constitutionale, se intampla in America, seful statului era anchetat.

- Judecatorul CCR, Petre Lazaroiu, a declarat, vineri, ca a fost chemat de unul dintre consilierii presedintelui Klaus Iohannis, Simina Tanasescu, care i-ar fi comunicat ca sefului statului i se cere imperios de catre o asociatie emiterea unui decret de revocare a sa din functie.La Romania TV,…

- PSD sustine ca declaratiile de astazi ale presedintelui Klaus Iohannis sunt ”iresponsabile” si submineaza autoritatea Curtii Constitutionale. Social-democratii ii transmit sefului statului, prin intermediul unui comunicat, ca ”deciziile CCR se executa, nu se discuta”, titreaza News.ro. ”Partidul Social…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat vineri, la iesirea de la DNA, ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun motiv sa sesizeze Curtea Constitutionala pe chestiunea mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Intrebat despre acest subiect de repoterii prezenti in fata DNA, Dragnea…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca "sub nicio forma" partidul nu ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis, indiferent de decizia sa privind revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. Dragnea a refuzat sa spuna ce decizie politica va lua in cazul refuzului președintelui, comentand…