- ​Președintele PSD s-a declarat, duminica seara, șocat de declarația șefei instanței supreme, potrivit careia, pana in septembrie, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție trebuie sa motiveze toate condamnarile. Liviu Dragnea a spus ca e vorba de o presiune clara asupra judecatorilor.

- Instanța suprema anunța, luni, intr-un comunicat ca Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie a dezbatut unele chestiuni de actualitate privind activitatea instantei si pozitiile publice exprimate la adresa Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a judecatorilor ei. Dupa…

- Președintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a transmis vineri, 22 iunie, un comunicat prin care susține ca organizația olteana il sprijina pe Liviu Dragnea „atat in funcțiile politice, cat și in cele administrative“, dupa sentința pronunțata joi.Paul Stanescu a transmis un punct de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Una dintre cele…

- Reacția lui Dacian Ciolos, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat joi, 21 iunie, ca Liviu Dragnea “trebuie sa paraseasca viata publica”, precizand ca “un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei”. Prima reacție din PSD, dupa…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor va afla azi solutia in dosarul in care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Magistratii de la ICCJ vor pronunta sentinta in jurul orei 17.45. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai Inaltei…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat ca a urmarit procesul legislativ privind schimbarea Codurilor penal si de procedura penala si a afirmat ca exista "multe chestiuni discutabile", insa trebuie inteles ca aceasta nu este forma finala, potrivit Agerpres.