Stiri pe aceeasi tema

- USR vine cu anunț neașteptat. Ionut Mosteanu, deputat USR, a afirmat miercuri ca a verificat "pe internet" seria sasiului masinii care apare pe chitanta privind plata rovinietei postata pe Facebook de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca "a convocat-o la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca "a inventat un conflict" intre Guvern si Banca Nationala, iar "asa ceva nu poate fi acceptat". "Nu putem sa continuam…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Dupa ce a declarat de nenumarate ori ca vrea sa plece din țara, Gica Hagi s-a infuriat la culme dupa declarația facuta de Liviu Dragnea. Situația stadioanelor din Romania il supara pe Hagi, care și-a construit propria arena și baza de pregatire, in timp ce alte localitați beneficiaza de proiecte…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta iși continua razboiul cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Deputatul independent l-a acuzat in trecut pe președintele Camerei Deputaților ca era prezent constant la petrecerile organizate la vilele operative ale SRI, dupa ce Dragnea declarase ca nu mergea atat de des acolo…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa urgenteze trimiterea spre dezbatere a proiectului PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in 2015 si adoptat de Senat in 2016

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intrebat despre informatiile potrivit carora presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, ar urma sa fie schimbati din functii, ca "seria de fake news continua" si ca nu