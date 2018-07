Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile nu merg deloc bine in Partidul Național Liberal (PNL). Președintele partidului, Ludovic Orban, e departe de a avea puterea pe care o exercita Liviu Dragnea in PSD, Calin Popescu Tariceanu in ALDE sau chiar Eugen Tomac in PMP. PNL e atat de divizat incat nici una din facțiunile existente…

- Barna (USR) despre pensiile speciale: Anual statul platește 7,2 miliarde de lei, ”superpensionarul” Valer Dorneanu va avea 4 pensii speciale, a spus liderul Uniunii Salvați Romania. „Culmea cinismului! La o zi dupa ce PSD a votat pensii speciale pentru baronii locali, Liviu Dragnea are tupeul sa promita…

- Premierul Viorica Dancila a confiormat joi, inaintea sedintei de guvern, majorarile de pensii. "Incepand cu 1 iulie, pensiile romanilor se vor majora, este o responsabilitate dar și o datorie de onoare fața de cei peste 5 milioane de pensionari", a spus premierul, joi, la Guvern. Astfel, punctul…

- Modificari importante in noua lege a pensiilor.Guvernul vrea sa schimbe modul de calcul, iar pensiile vor crește pentru toți cei care au stagiul de cotizare complet. Formula de calcul a pensiilor se schimba. In momentul de fața, punctajul e realizat printr-o formula de calcul unde la barbați stagiul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare în cazul în care nu se finalizeaza dezbaterile la Codul de Procedura Penala.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea sedintei BPN al partidului, ca presedintele Klaus Iohannis ataca si chiar saboteaza orice actiune a guvernului care nu este pe placul sau si s-a intrebat ce mai pregateste seful statului pentru a obtine demisia premierului Viorica Dancila.

- Senatorul PNL Carmen HARAU iși arata deosebita ingrijorare in legatura cu urmatoarele acțiuni ale Guvernului PSD-ALDE, care, pe de o parte, intenționeaza sa confiște banii din pensiile viitoare, economisiți la Pilonul 2, iar, pe de alta parte, intenționeaza sa impuna o noua lege a pensiilor, din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca s-a luat decizia ca toate pensiile sa fie platite pana in data de 15 a fiecarei luni, masura urmand a intra in vigoare din iunie sau cel tarziu din iulie.”Am hotarat, ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie și pentru ca orice pensionar sa știe…